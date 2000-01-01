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6 из 10 израильтян недовольны Биньямином Нетаниягу | Фото: Хаим Цах, GPO22.04 21:49   MIGnews.com

6 из 10 израильтян недовольны Биньямином Нетаниягу

Партия премьер-министра Израиля восстановила лидерство в плане народной поддержки, даже несмотря на то, что большая часть израильтян недовольна работой Биньямина Нетаниягу на должности главы правительства.

Согласно результатам соцопроса института "Мигдам", опубликованным вечером в субботу, 22 апреля, если бы выборы проходили сегодня, "Ликуд" бы получил 28 мест в Кнессете (вместо 30, которые он имеет сегодня), то есть на 4 больше, чем у "Еш Атид" оппозиционера Яира Лапида (24 вместо 11).

На третьем месте по популярности – Объединенный арабский список (13), за которым следуют "Сионистский лагерь" Ицхака Герцога (12) и "Еврейский дом" Нафтали Беннетта (10).

У "Кулану", ШАС и "Яадут ха-Тора" – "боевая ничья", все три партии могут рассчитывать на 7 депутатских мандатов. На одно кресло меньше светит НДИ и "Мерецу". Пока еще не созданная партия экс-министра обороны Моше Яалона, который сегодня разразился критикой в адреса Нетаниягу и Либермана, все так же не проходит в парламент.

И если "Ликуду" на счет рейтингов пока можно не беспокоиться, Биньямину Нетаниягу уже пора что-то делать. На вопрос "Удовлетворены ли вы результатами деятельности Нетаниягу в качестве премьер-министра?" "да" ответили лишь 33%, тогда как "нет" – 61%.

Опрос проводился 19-20 апреля. Участие в нем приняли 503 израильтян, представляющие репрезентативную выборку населения. Погрешность находится в пределах 4,4%.
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