22.04 17:27 MIGnews.com

Яалон: Нетаниягу стоило бы уже давным-давно уйти в отставку

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На фоне продолжающихся уголовных расследований против него премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу должен был подать в отставку еще много времени назад, заявил в субботу, 22 апреля, бывший министр обороны Моше Яалон.Выступая на культурном мероприятии в Афуле, экс-глава Минобороны сказал, что отказ Нетаниягу уйти в отставку, несмотря на то, что он выступает подозреваемым в двух уголовных расследованиях, стало результатом проблемной "политической культуры" в Израиле."Это вопрос политической культуры. Очевидно, нет дыма без огня. В политической культуре Британии или США, когда возникает вопрос такого рода и начинается расследование, люди уходят в отставку. А здесь кое-кто сам себя наделил иммунитетом, приняв закон, согласно которому премьер-министр не обязан уходить в отставку", - считает Яалон.Кроме того, экс-министр атаковал своего преемника – министра обороны Авигдора Либермана, обвинив его в неспособности выполнить ряд обещаний, которые он давал до своего назначения."Вспомните все, о чем он говорил, когда министром обороны был я – критику всего происходившего, уничтожение ХАМАСа, 48-часовые ультиматумы Исмаилу Ханийе, вторую "Защитную стену" в Иудее и Самарии и авиаликвидации на Западном Берегу. Так почему он сам этого не сделал?Поэтому, когда люди так себя ведут, в конце концов, я не готов покупать у них подержанный автомобиль, я им не доверяю", - сказал Яалон, вспомнив всю критику Либермана.