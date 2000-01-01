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flickr 22.04 12:15   MIGnews.com

КНДР грозит войной в ответ на провокации со стороны США

Крупнейшая газета Северной Кореи сообщила, что правящая Трудовая партия пригрозила начать военные действия, в случае любых провокаций со стороны США.

Отмечается, что руководство партии осуждает "безумную политику США" и намерено начать военные действия, если будут замечены любые провокации.

"Народ и армия КНДР без каких-либо колебаний развернут великую войну за воссоединение родины", – цитирует корейское издание ТАСС.

В руководстве партии считают, что США больше не могут угрожать КНДР ядерным оружием, но "по-прежнему вынашивают планы оккупации северной части Корейского полуострова с помощью своих союзников – Японии и Южной Кореи". Как сообщает газета, Пхеньян не собирается оставлять возможные провокации без внимания.

Ранее в США заявили, что готовы нанести упреждающий удар, чтобы предотвратить очередные ядерные испытания КНДР.
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