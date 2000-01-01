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Новый глава МИД ФРГ перечеркнул антисемитизм предшественника | Фото: EU2017EE Estonian Presidency/Flickr22.03 09:46   MIGnews.com

Новый глава МИД ФРГ перечеркнул антисемитизм предшественника

Новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас никогда не назовет Израиль "государством апартеида", заявили в его ведомстве.

Несмотря на политические и личные сходства с своим предшественником Зигмаром Габриелем – оба политика являются членами Соцпартии ФРГ, их разделяет лишь 7 лет разницы, они являются выходцами из "Западной" Германии – новый глава германской дипломатии отказался продолжать антисемитскую риторику предыдущего министра индел.

"Министр иностранных дел Маас никогда такого заявления не делал, и никогда не сделает его в будущем", - сказала пресс-секретарь МИДа ФРГ газете The Jerusalem Post.

Назначенный ранее в этом месяце Маас уже пообещал улучшить отношения между Германией и Израилем, резко ухудшившиеся за то время, что внешнеполитическое ведомство возглавлял Габриэль.

Последний же называл Израиль "режимом апартеида" неоднократно. Впервые – во время своего визита в Еврейское государство в 2012 году. Последний раз он раскритиковал израильскую политику в декабре – на встрече с мусульманскими мигрантами в середине декабря он сказал, что визит в Хеврон "напомнил ему о периоде апартеида".

Слова его преемника резко с этим контрастируют.

"Я пошел в политику не из уважения к Вилли Брандту или ради движения за мир. Я пошел в политику из-за Освенцима", - сказал Маас ранее на этой неделе, назвав отношения двух государств "не только исторической ответственностью, но и глубокой мотивацией".
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