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22.03 07:56   MIGnews.com

СМИ: Британия хочет настроить Европу против России

Великобритания хочет убедить страны Евросоюза выслать российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля и его дочери. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, британский премьер-министр Тереза Мэй склонить на свою сторону своих европейских партнеров в международном споре Лондона и Москвы по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Для этого, как удалось узнать журналистам, Британия намерена поделиться своими секретными разведывательными данными.

"Британские чиновники заявляют, что мир, в том числе ЕС, должен показать России, что первое использование отравляющего вещества нервно-паралитического действия в Европе со времени окончания Второй мировой войны не останется безнаказанным", - говорится в материале Bloomberg.

Кроме того в статье сообщается, что первые попытки убедить европейских коллег в угрозе для всего цивилизованного мира со стороны РФ, Мэй предпримет уже на ужине с участниками саммита Евросоюза в четверг, 22 марта.

Бывшего российского шпиона, сотрудничавшего с британскими спецслужбами Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, отравили 4 марта в Солсбери. По версии британского стороны, их отравили нервно-паралитическим веществом, произведенным в военных целях в СССР. В связи с инцидентом правительство Великобритании объявили о ряде ограничительных мер против России, в том числе высылке 23 российских дипломатов и заморозке двухсторонних контактов на высоком уровне. В ответ РФ ответила теми же методами, объявив персонами нон грата 23 сотрудников британский дипмиссии.
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