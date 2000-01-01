22.03 21:48 MIGnews.com

ЕС: Газа и Восточный Иерусалим должны быть вместе

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Верховный комиссар Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини прокомментировала заявление председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса о возможном отказе от сектора Газы."Наша точка зрения ясна: Западный берег, Восточный Иерусалим и Газа должны быть вместе. Палестинское государство без Газы невозможно, равно как и палестинское государство только в Газе", - заявила Могерини.Она выразила надежду на преодоление раскола между ФАТХом и ХАМАСом.По ее словам, последняя речь Аббаса демонстрирует, насколько неустойчива ситуация.Верховный представитель Евросоюза по внешней политике отметила, что только воссоединение двух палестинских территорий позволит улучшить положение жителей сектора Газы.Напомним, ранее лондонская газета "Аль-Хайят" сообщила, что Аббас готовит план, предусматривающий размежевание "Западного берега" и сектора Газы. Он предусматривает отказ от финансирования подконтрольной ХАМАСу территории.Тогда же палестинский лидер в ходе своего выступления назвал посла США в Израиле сукиным сыном. "Или сектор полностью переходит под наш контроль, или пусть там правит ХАМАС", - заявил председатель ПА.Отметим, что данное заявление Аббас сделал на фоне покушения на премьер-министра ПНА Рами Хамдаллу, в котором ФАТХ обвинил ХАМАС. Однако правящая в секторе группировка заявляет, что речь идет о провокации, и обещает, что преступники будут найдены и казнены.