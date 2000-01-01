ЕС: Газа и Восточный Иерусалим должны быть вместе

Верховный комиссар Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини прокомментировала заявление председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса о возможном отказе от сектора Газы.
"Наша точка зрения ясна: Западный берег, Восточный Иерусалим и Газа должны быть вместе. Палестинское государство без Газы невозможно, равно как и палестинское государство только в Газе", - заявила Могерини.
Она выразила надежду на преодоление раскола между ФАТХом и ХАМАСом.
По ее словам, последняя речь Аббаса демонстрирует, насколько неустойчива ситуация.
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике отметила, что только воссоединение двух палестинских территорий позволит улучшить положение жителей сектора Газы.
Напомним, ранее лондонская газета "Аль-Хайят" сообщила, что Аббас готовит план, предусматривающий размежевание "Западного берега" и сектора Газы. Он предусматривает отказ от финансирования подконтрольной ХАМАСу территории.
Тогда же палестинский лидер в ходе своего выступления назвал посла США в Израиле сукиным сыном. "Или сектор полностью переходит под наш контроль, или пусть там правит ХАМАС", - заявил председатель ПА.
Отметим, что данное заявление Аббас сделал на фоне покушения на премьер-министра ПНА Рами Хамдаллу, в котором ФАТХ обвинил ХАМАС. Однако правящая в секторе группировка заявляет, что речь идет о провокации, и обещает, что преступники будут найдены и казнены.