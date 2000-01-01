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Кибербезопасность: Болгария хочет сотрудничать с Израилем | Фото:22.03 21:24   MIGnews.com

Кибербезопасность: Болгария хочет сотрудничать с Израилем

В ходе своего официального визита в Израиль президент болгарии Румен Радев обсудил перспективы сотрудничества двух стран в области обеспечения кибернетической безопасности.

Об этом в четверг, 22 марта сообщает The Times of Israel.

Издание передает, что болгарский лидер посетил Национальный компьютерный центр экстренного реагирования в Беэр-Шеве.

По данным издания, в ходе экскурсии по компьютерному центру президента сопровождал Игаль Унна, рассказавший Радеву о работе и функциях центра, а также о его взаимодействии с другими такими объектами, занятыми обеспечением безопасности.

Отметим, что до этого иностранные лидеры, посещавшие Израиль, не бывали в Национальном компьютерном центре экстренного реагирования или на территории прилегающего к нему технологического парка, посвященного кибернетической сфере.
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