Кибербезопасность: Болгария хочет сотрудничать с Израилем

Издание передает, что болгарский лидер посетил Национальный компьютерный центр экстренного реагирования в Беэр-Шеве.
По данным издания, в ходе экскурсии по компьютерному центру президента сопровождал Игаль Унна, рассказавший Радеву о работе и функциях центра, а также о его взаимодействии с другими такими объектами, занятыми обеспечением безопасности.
Отметим, что до этого иностранные лидеры, посещавшие Израиль, не бывали в Национальном компьютерном центре экстренного реагирования или на территории прилегающего к нему технологического парка, посвященного кибернетической сфере.