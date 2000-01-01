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Нафтали Беннет: Я буду министром обороны | Фото:22.03 20:32   MIGnews.com

Нафтали Беннет: Я буду министром обороны

Министр образования Израиля и лидер партии "Еврейский дом" Нафтали Беннет заявил, что в следующем правительстве потребует портфель Министра обороны.

Об этом в четверг, 22 марта сообщает Arutz Sheva.

В интервью 2 каналу ИТВ Беннет рассказал, что он намерен ввести четкую и "не извиняющуюся" политику безопасности Израиля.

"Я хочу быть министром обороны, чтобы принести уверенность в нашу способность решать вопросы безопасности не мямля и не извиняясь. О ходе операции "Нерушимая скала»", о металлодетекторах, о возвращении тел террористов – все это я очерчу четкими и ясными линиями, которые хочу внести в Министерство обороны", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналиста о том, как он будет действовать в случае подачи обвинительного заключения против премьер-министра Биньямина Нетаниягу, Беннет сказал, что "мы решим это если и когда мы должны будем это решить".

Он подчеркнул, что если это будет обвинительным заключением по второстепенному делу, то нецелесообразно им "свергать" правительство.

Напомним, вчера вечером Беннет заявил, что на праймериз он хотел видеть кандидатов харедим, которые прошли бы в список "Еврейского дома".

"Наш дом открыт для всех. Я хочу видеть ультраортодоксальных кандидатов в списке нашей партии", - отметил министр образования.
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