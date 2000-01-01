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Министр Кахлон обещает уменьшить налоги | Фото:23.03 07:13   MIGnews.com

Министр Кахлон обещает уменьшить налоги

Министр финансов Моше Кахлон заявил на церемонии по случаю ухода директора израильской налоговой службы Моше Ашера, что он принял решение сократить налоги в Израиле.

Об этом в четверг, 22 марта сообщает The Times of Israel.

Глава Минфина пообещал пообещал раскрыть детали в ближайшем будущем.

Кахлон не стал уточнять, в каком объеме и в каких областях будут урезаны налоги, но сегодня утром в интервью Армейскому радио он рассказал, что окончательное решение будет принято после праздника Пасхи.

По словам министра, данное решение было принято после того, как он получил отчеты за первый квартал 2018 года, которые, демонстрирующие положительную динамику.

"Сейчас третий месяц 2018 года. Учитывая рост и повышением эффективности управления экономикой, мы находимся в очень хорошей позиции. Сразу после Песаха мы примем решение о снижении налогов, и с этими деньгами мы будем развивать экономику и помогать работающим парам увеличить их дополнительный доход", - отметил министр финансов в эфире Армейского радио.

Как известно, глава правительства Биньямин Нетаниягу поддерживает снижение подоходного налога и налога на прибыль компаний, тем самым заманивая в Израиль иностранных инвесторов и предпринимателей.
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