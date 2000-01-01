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США упростит процедуры продления виз для израильтян | Фото:22.03 18:57   MIGnews.com

Израильтянам будет проще получить американскую визу

Сегодня посольство США в Тель-Авиве сообщило об упрощении процедуры продления виз для граждан Израиля.

Об этом в четверг, 22 марта сообщает Arutz Sheva.

По данным издания, израильтяне, желающие продлить туристическую визу, могут сделать это, не проходя собеседование.

Просьбу о продлении визы можно подать в том случае, если она закончилась в последние 12 месяцев, и была выдана не раньше 1 января 2008 года.

В пресс-службе посольства уточнили, что правила подачи просьбы о продлении визы можно найти на сайте посольства.
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