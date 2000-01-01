Столтенберг: альянс готов помочь Британии с делом Скрипаля
Североатлантический альянс заявил о готовности помощь британской стороне с расследованием отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с чешским премьером Андреем Бабишем.
Столтенберг обратился к РФ, чтобы та ответила на вопрос Британии об отравлении и предоставила информацию о группе веществ "Новичок" сотрудникам ОЗХО. Он заверил, что альянс "не сомневается в том, что Чехия непричастна к происхождению "Новичка", пишет DW.
Как известно, в Солсбери отравили Юлию и Сергея Скрипалей. По сей день они находятся в критическом состоянии.
Британский премьер Тереза Мэй сообщила, что Скрипаль был отравлен разработанным в РФ боевым нервно-паралитическим веществом. Лондон выслал российских дипломатов и приостановил действие дипконтактов на высоком уровне с РФ.
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон уверен, что приказ отравить экс-разведчика ГРУ Сергея отдал российский лидер.