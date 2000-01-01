22.03 16:47 MIGnews.com

Либерман: мы выдавливаем Иран из Африки

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Министр обороны Израиля Авигдор Либермна заявил, что "подписывая договора и налаживая сотрудничество с каждой из стран Африки, мы выдавливаем оттуда Иран и изолируем его".Об этом стало известно по итогам завершения визита главы оборонного ведомства в Африку, сообщает в четверг, 22 марта Arutz Sheva.Отметим, что это был первый визит на африканский континент израильского министра обороны за многие десятилетия.Согласно пресс-релизу военного ведомства, за четыре дня министр побывал в трех странах Африки: Руанде, Замбии и Танзании. Авигдор Либерман встретился с президентами этих стран, министрами обороны и иностранных дел, а также с начальниками генеральных штабов и главами сил безопасности."Танзания – это огромная страна, находящаяся в стадии активного развития. В этом государстве проживают 54 миллиона жителей. Ее площадь в 50 раз больше площади Израиля — более миллиона квадратных километров. У Танзании, как и у Замбии, Руанды, а также других стран Африки, огромный потенціал", - отметил Либеран.По мнению министра, этим странам требуется имеено то, что может предоставить Израиль: сельское хозяйство, медицина, безопасность – борьба с терроризмом и защита границ."Им требуется именно то, что может предоставить Израиль: сельское хозяйство, медицина, безопасность – борьба с терроризмом и защита границ. Если мы не сможем расширить наше сотрудничество, упустим эту возможность, то тогда другие, в особенности иранцы, воспользуются ею вместо нас", - подчеркнул глава оборонного ведомства.