Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Либерман: мы выдавливаем Иран из Африки | Фото:22.03 16:47   MIGnews.com

Либерман: мы выдавливаем Иран из Африки

Министр обороны Израиля Авигдор Либермна заявил, что "подписывая договора и налаживая сотрудничество с каждой из стран Африки, мы выдавливаем оттуда Иран и изолируем его".

Об этом стало известно по итогам завершения визита главы оборонного ведомства в Африку, сообщает в четверг, 22 марта Arutz Sheva.

Отметим, что это был первый визит на африканский континент израильского министра обороны за многие десятилетия.

Согласно пресс-релизу военного ведомства, за четыре дня министр побывал в трех странах Африки: Руанде, Замбии и Танзании. Авигдор Либерман встретился с президентами этих стран, министрами обороны и иностранных дел, а также с начальниками генеральных штабов и главами сил безопасности.

"Танзания – это огромная страна, находящаяся в стадии активного развития. В этом государстве проживают 54 миллиона жителей. Ее площадь в 50 раз больше площади Израиля — более миллиона квадратных километров. У Танзании, как и у Замбии, Руанды, а также других стран Африки, огромный потенціал", - отметил Либеран.

По мнению министра, этим странам требуется имеено то, что может предоставить Израиль: сельское хозяйство, медицина, безопасность – борьба с терроризмом и защита границ.

"Им требуется именно то, что может предоставить Израиль: сельское хозяйство, медицина, безопасность – борьба с терроризмом и защита границ. Если мы не сможем расширить наше сотрудничество, упустим эту возможность, то тогда другие, в особенности иранцы, воспользуются ею вместо нас", - подчеркнул глава оборонного ведомства.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:54
Нетаниягу встретился с главой МИД Кипра
17:48
Израильтянин осужден за попытку вступить в ИГ
17:24
Греческая фирма готова добывать газ на израильских оффшорах
17:13
Савченко арестовали на Крещатике и доставили в СБУ
17:07
Столтенберг: альянс готов помочь Британии с делом Скрипаля
16:17
Женщины не увидят коронацию нового императора Японии
16:05
Нетаниягу встретился с президентом Болгарии
15:48
Капитан сборной Ирана по футболу - на фото с израильтянином
15:16
Главный раввин Израиля: светские суды - нелегитимны
15:00
Датский изобретатель рассказал как расчленил Ким Валль
14:14
Раввин разрешил евреям есть клонированную свинину
13:53
19-летний израильтянин помочился в Освенциме
13:32
Отец польского премьера: евреи ехали в гетто добровольно
13:20
Эли Ишай: Раввин Овадья благословил удар по реактору
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus