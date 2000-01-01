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Женщины не увидят коронацию нового императора Японии 22.03 16:17   MIGnews.com

Женщины не увидят коронацию нового императора Японии

1 мая текущего года произойдет отречение императора Акихито, в тот же день будет проведена церемония вступления на престол кронпринца Нарухито. Сообщается, что женщины из императорской семьи Японии не смогут принять участие в церемонии.

Правительство Японии хочет воспроизвести в точности церемонию восшествия на престол императора Акихито, которая состоялась 7 января 1989 года после смерти императора Сева, пишет Royalcentral ссылаясь на Japan Times.

Как известно, в торжественном мероприятии принимали участие исключительно мужчины из императорской семьи. Также на церемонии присутствовали премьер-министр, члены Кабмина и другие высокопоставленные управленцы.

Женщины не принимают участие в церемониях восшествия императоров на престол с 1889 года.
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