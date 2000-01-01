Соцопрос: Перенос посольства в Иерусалим приведет к насилию
Большинство израильтян уверены, что уверены, что переезд американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим спровоцирует новую волну насилия.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного Израильским институтом демократии и Тель-Авивским университетом, сообщает в четверг, 22 марта The Times of Israel.
По данным издания, такого мнения придерживаются 61% принявших участие в опросе израильских арабов и евреев. Однако, как уточняет издание, 69% респондентов-евреев убеждены, что по этой причине не стоит отказываться от перемещения Посольства США в Иерусалим.
Среди респондентов-арабов 77,5% убеждены, что с переездом американского посольства в Иерусалим следовало бы повременить, уточняет издание.
Согласно исследованию, на вопрос, важно ли возобновленные переговоров между Израилем и Палестинской администрацией, 54,5% ответили утвердительно, а 40,7% сказали, что переговоры не важны.