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Нетаниягу встретился с президентом Болгарии | Фото:22.03 16:05   MIGnews.com

Нетаниягу встретился с президентом Болгарии

Сегодня утром премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с президентом Болгарии Руменом Радевым в Иерусалиме.

Премьер-министр Нетаниягу сказал болгарскому президенту, что Иран представляет угрозу не только для Ближнего Востока, но и для всего мира, и он должен быть лишен возможности разработать ядерное оружие.

В ходе встречи лидеры двух стран обсудили вопросы развития технологического сотрудничества, инноваций и торговли.
Нетаниягу встретился с президентом Болгарии | Фото:
Премьер-министр поблагодарил президента за то, что в Болгарии отмечают день памяти жертв Холокоста и дал высокую оценку позиции президента в вопросе борьбы против антисемитизма.

Премьер-министр Нетаниягу сказал:

"Господин президент, вы всегда были сильным союзником еврейского государства и еврейского народа. Вы твердо и открыто противостояли антисемитизму, и мы приветствуем вас как нашего настоящего друга. У нас были и будут особые отношения с Болгарией.

Мы никогда не забудем, как 75 лет назад болгарский народ показал пример другим - священнослужители, педагоги и представители интеллигенции приехали на софийский вокзал протестовать против требования фашистов о депортации. Я был впечатлен телеграммой от представителя Германии в Берлин, объясняющего провал операции тем, что "болгарский народ недостаточно развит". На самом деле, это показывает, какой большой нравственной высоты достигла Болгария в те дни. Мы знаем, что были темные периоды в те страшные годы, но мы всегда будем помнить события в Софии как пример высокой нравственности и подтверждение дружбы наших народов.
Нетаниягу встретился с президентом Болгарии | Фото:

Между нами установлены прекрасные связи, которые еще больше укрепляются болгарскими евреями, прибывшими сюда. Они стали важным связующим звеном между нами. Во время вашего визита мы работаем над укреплением и развитием этих процветающих отношений в самых разных сферах, практически во всех.

Это ведет меня к разговору о будущем. Вчера вы посетили Беэр-Шеву и видели наш кибернетический центр. Израиль уже в будущем, не только в сфере безопасности и кибербезопасности, но и во всех технологических сферах, которые меняют нашу жизнь. Я все еще под впечатлением от воскресного завтрака с Иланом Маском, который говорит об изменении мира, о полете на Марс, об изучении глубин земного шара и человеческого мозга. Это не фантазии, это то, что происходит. Израиль находится на переднем крае всех научных исследований и технологических ноу-хау, и мы очень хотим поделиться ими с нашими друзьями. Вы - наши друзья. Мы разделяем с вами прошлое, яркое настоящее и прекрасное будущее.

Добро пожаловать в Иерусалим, друг".
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