22.03 16:05 MIGnews.com

Нетаниягу встретился с президентом Болгарии

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Сегодня утром премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с президентом Болгарии Руменом Радевым в Иерусалиме.Премьер-министр Нетаниягу сказал болгарскому президенту, что Иран представляет угрозу не только для Ближнего Востока, но и для всего мира, и он должен быть лишен возможности разработать ядерное оружие.В ходе встречи лидеры двух стран обсудили вопросы развития технологического сотрудничества, инноваций и торговли.Премьер-министр поблагодарил президента за то, что в Болгарии отмечают день памяти жертв Холокоста и дал высокую оценку позиции президента в вопросе борьбы против антисемитизма.Премьер-министр Нетаниягу сказал:"Господин президент, вы всегда были сильным союзником еврейского государства и еврейского народа. Вы твердо и открыто противостояли антисемитизму, и мы приветствуем вас как нашего настоящего друга. У нас были и будут особые отношения с Болгарией.Мы никогда не забудем, как 75 лет назад болгарский народ показал пример другим - священнослужители, педагоги и представители интеллигенции приехали на софийский вокзал протестовать против требования фашистов о депортации. Я был впечатлен телеграммой от представителя Германии в Берлин, объясняющего провал операции тем, что "болгарский народ недостаточно развит". На самом деле, это показывает, какой большой нравственной высоты достигла Болгария в те дни. Мы знаем, что были темные периоды в те страшные годы, но мы всегда будем помнить события в Софии как пример высокой нравственности и подтверждение дружбы наших народов.Между нами установлены прекрасные связи, которые еще больше укрепляются болгарскими евреями, прибывшими сюда. Они стали важным связующим звеном между нами. Во время вашего визита мы работаем над укреплением и развитием этих процветающих отношений в самых разных сферах, практически во всех.Это ведет меня к разговору о будущем. Вчера вы посетили Беэр-Шеву и видели наш кибернетический центр. Израиль уже в будущем, не только в сфере безопасности и кибербезопасности, но и во всех технологических сферах, которые меняют нашу жизнь. Я все еще под впечатлением от воскресного завтрака с Иланом Маском, который говорит об изменении мира, о полете на Марс, об изучении глубин земного шара и человеческого мозга. Это не фантазии, это то, что происходит. Израиль находится на переднем крае всех научных исследований и технологических ноу-хау, и мы очень хотим поделиться ими с нашими друзьями. Вы - наши друзья. Мы разделяем с вами прошлое, яркое настоящее и прекрасное будущее.Добро пожаловать в Иерусалим, друг".