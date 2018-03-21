Начальник Генштаба Сирии не знал о реакторе в аль-Кабир
Рам Бен-Барак, начальник оперативного управления “Моссада” в период операции “Фруктовый Сад” по уничтожению ядерного реактора Асада в аль-Кабир, дал интервью газете Маарив.
Бан-Барак рассказал: “Никто не знал точно, что подобный проект осуществляется в Сирии. Были подозрения на основании полученной нами информации - при том , что преобладающим было мнение о том, что шансы на строительство ядерного реактора в Сирии очень малы. Начальник Моссада поручил мне найти однозначный ответ - есть у сирийцев реактор или нет. Мы немедленно начали развертывание наших сил и сбор информации в регионе”.
Главным стимулом для работы израильских разведчиков - и Моссада, ив военной разведки (АМАН) стал колоссальный провал начала 2000-х. В Израиле тогда с шоком восприняли признание ливийского диктатора Муамара Каддафи о его ядерной программе. Никто об этом в Израиле не подозревал. После этого начался активный сбор информации о ядерной активности в регионе. Первым теорию о сирийском реакторе в аль-Кабир выдвинул майор Моссада в ноябре 2006 года. Через несколько месяцев она была неожиданно подтверждена. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Три минуты над Сирией. Как Израиль уничтожил ядерный реактор Асада".
Бен-Барак говорит: “Мы провели десять предварительных операций, которые не принесли никаких результатов. Мы были удивлены тем уровнем секретности, который удавалось поддерживать врагу. Когда мы начали работать, мы еще понятия не имели, что есть у него в руках. После того, как мы осознали масштабы секретности, у нас уже не было сомнений, что враг работает над ядерным реактором”.
Бен-Барак подчеркнул высокий уровень компетентности и профессионализма израильской разведки: “Даже начальник сирийского Генштаба не знал о существовании реактора. Мы могли пересчитать на пальцах одной руки людей в Сирии, которым было известно о проекте”.
Бен-Барак продолжил: “Те, кто строил реактор не были сирийцами. Они сохраняли режим строжайшей секретности. И это говорит кое-что о нас - мы понимали что перед нами достойный и умный противник, и мы никогда недооценивали его возможностей”.
Бен-Барак добавил: “По нашим оценкам, уничтожение реактора не привело бы к войне. Враг не хотел публично признаваться в том, что у него есть реактор. Они не хотели, чтобы их собственный народ знал об этом”.
Бен-Барак подчеркнул, что подобные операции, пусть и не такого масштаба, осуществляются регулярно: “Для оборонного истеблишмента это - регулярная процедура. То, что рассекречено - лишь очень небольшая часть активности ЦАХАЛа. Такие вещи происходят все эти годы, иногда - по два раза в месяц”.