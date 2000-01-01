22.03 13:32 MIGnews.com

Отец польского премьера: евреи ехали в гетто добровольно

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Правительство Польши дистанцировалось от отца премьер-министра из-за его слов о том, что во время немецкой оккупации Польши евреи добровольно поселились в Варшавском гетто, чтобы оградиться от своих соседей-неевреев."Как думаете, кто сгонял евреев в Варшавское гетто? Вы думаете, что немцы? Отнюдь. Евреи туда добровольно отправились, потому что им пообещали создать анклав, где им не придется иметь дело с этими мерзкими поляками", - сказал Корнель Моравецкий 20 марта.Стоит отметить, что отец главы польского правительства, Матеуша Моравецкого, хоть сам и является политиком, однако достичь лавров своего отпрыска не смог и в помине. Корнель Моравецкий несколько раз неудачно баллотировался в Сенат и президенты. Стать депутатом ему удалось лишь в 2010 году.Его последнее заявление прозвучало особенно остро на фоне недавнего "закона о Холокосте", который вводит уголовную ответственность за попытки возложить на поляков ответственность за геноцид европейского еврейства в период Второй мировой войны.Заместитель министра иностранных дел и председатель польской делегации на переговорах с Израилем по поводу одиозного закона Бартош Чичкочи заявил, что данное заявление не отражает позицию польского правительства.