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Эли Ишай: Раввин Овадья благословил удар по реактору 22.03 13:20   MIGnews.com

Эли Ишай: Раввин Овадья благословил удар по реактору

Бывший лидер религиозной партии ШАС и бывший в правительстве Израиля Эли Ишай поведал на страницах facebook об одном из самых драматических моментов в своей жизни.

В 2007 году Ишай занимал должность министра промышленности и торговли, был заместителем премьер-министра и принимал участие в обсуждении возможного удара по сирийскому реактору в аль-Кабир.

Ишай вспоминает: “Я сказал премьер-министру и министрам, что если они хотят моего согласия на операцию, я должен получить благословение раввина Овадьи Йосефа. Пока продолжалось обсуждение в кабинете, я последовал домой к раввину. Я попросил всю прислугу и приближенных покинуть его комнату и оставить нас наедине. Маран немедленно понял значение готовившейся операции и дал свое самое теплое благословение нашим воинам - выполнить задачу и в целости и сохранности вернуться домой”.
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