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Скриншот с видео 22.03 12:14   MIGnews.com

Экс-глава ЦРУ: У Москвы может "быть что-то" на Трампа

Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан предположил, что у Москвы "может быть что-то" на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Hill.

"Я говорю, что, возможно, у русских есть что-то, и именно поэтому Трамп беспокоен. Ему лучше, чем кому-либо из нас известно, есть ли у русских что-то на него или нет", - сказал он, отметив, что это объясняет теплое отношение Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину.

Ранее американские политики раскритиковали Дональда Трампа за то, что он поздравил Путин с победой на президентских выборах. В свою очередь, глава Белого дома объяснил свой поступок тем, что Вашингтону нужно наладить отношения с Москвой, чтобы решить множество мировых проблем.
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