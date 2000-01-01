22.03 12:14 MIGnews.com

Экс-глава ЦРУ: У Москвы может "быть что-то" на Трампа

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Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан предположил, что у Москвы "может быть что-то" на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Hill."Я говорю, что, возможно, у русских есть что-то, и именно поэтому Трамп беспокоен. Ему лучше, чем кому-либо из нас известно, есть ли у русских что-то на него или нет", - сказал он, отметив, что это объясняет теплое отношение Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину.Ранее американские политики раскритиковали Дональда Трампа за то, что он поздравил Путин с победой на президентских выборах. В свою очередь, глава Белого дома объяснил свой поступок тем, что Вашингтону нужно наладить отношения с Москвой, чтобы решить множество мировых проблем.