22.03 12:10 MIGnews.com

МИД Швеции поддержал "пенсии" ПА семьям террористов

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Министр иностранных дел Швеции Марго Вальстрем поддерживает политику Палестинской автономии, которая платит "пенсии" семьям убитых террористов и "зарплаты" осужденным за террор."Я не совсем понимаю, что вы имеете сейчас имели в виду. Нам стоит тщательно следить за тем, куда идут деньги из казны, но неужели люди должны умирать с голоду? Что делать этим семьям, если они не получат деньги?" – ответила она на соответствующий вопрос в интервью местному еврейскому изданию Judisk Kronika.Позже пресс-секретарь Вальстрем заверил в том, что шведская финансовая помощь ПА не используется для выплат отдельным семьям террористов, напомнив, что в соответствии с директивами Европейского союза, деньги на помощь не могут использоваться для финансирования палестинцев в израильских тюрьмах.Кроме того, глава шведской дипломатии отвергла утверждения о том, что она часто осуждает Израиль и редко – ПА. Марго Вальстрем утверждает, что постоянно оказывает давление на Рамаллу."Мы на каждой встрече говорим им: чтобы сделать ПА достойной собственной государственности, им необходимо более молодое руководство, что им нужны женщины в руководстве, что им необходимо провести выборы и начать национальное примирение, а также работать над вопросами, которые приведут к мирным переговорам", - заверила министр.Она отрицает обвинения в антисемитизме, утверждая, что ее достаточно критическая позиция по палестино-израильскому конфликту основана на желании достижения политического соглашения между сторонами."Это ужасно. Это оскорбительно, и это прямо неправильно ... Я хочу указать на то, что для меня вопрос никогда не стоял в выборе стороны конфликта, скорее – в стремлении к решению его по формуле "двух государств". Нужно выбирать мир. Все сделанное мною доказывает, что я не антисемитка. С тех пор, как я узнала о Холокосте, мною двигало стремление работать в обществе, где подобное никогда не повторится", - добавила Вальстрем.На вопрос, можно ли считать антисемитизмом оспаривание права Израиля на существование в качестве еврейского государства, она ответила: "Я не богослов, не могу ответить на это. Но если меня обвиняют в антисемитизме из-за содействия "двум государствам", я считаю, это преградой для конструктивных дебатов. Я всегда выступала за право Израиля на существование в безопасных границах".