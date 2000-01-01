22.03 11:11 MIGnews.com

Хаменеи: Штаты создали ISIS, чтобы отвлечь нас от сионистов

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в очередной раз набросился на Соединенные Штаты, заявив, что Иран разрушил их планы касательно Ближнего Востока."Те, кто вмешивается в дела всего мира, протестует и вопрошает: «Почему Иран вмешивается в дела Ирака и Сирии?», - каково вам? Исламской Республике Иран удалось обезвредить планы США в регионе", - заявил он, выступая по случаю иранского Нового года, праздника Навруз, в иранском городе Мешхед.Хаменеи обвинил Вашингтон в попытке "создать такую повстанческую группировку, как Даеш, чтобы отвлечь жителей региона от сионистского режима, чтобы они постоянно находились в состоянии внутреннего конфликта".Что же касается иранского военного присутствия в Сирии, Хаменеи заявил, что войска ИРИ находятся там "по просьбе правительства и народа" этой страны."Без сомнений, Соединенные Штаты не достигнут своих целей в регионе, и, слава Аллаху, мы добьемся успеха", - добавил он.