Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Хаменеи: Штаты создали ISIS, чтобы отвлечь нас от сионистов 22.03 11:11   MIGnews.com

Хаменеи: Штаты создали ISIS, чтобы отвлечь нас от сионистов

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в очередной раз набросился на Соединенные Штаты, заявив, что Иран разрушил их планы касательно Ближнего Востока.

"Те, кто вмешивается в дела всего мира, протестует и вопрошает: «Почему Иран вмешивается в дела Ирака и Сирии?», - каково вам? Исламской Республике Иран удалось обезвредить планы США в регионе", - заявил он, выступая по случаю иранского Нового года, праздника Навруз, в иранском городе Мешхед.

Хаменеи обвинил Вашингтон в попытке "создать такую повстанческую группировку, как Даеш, чтобы отвлечь жителей региона от сионистского режима, чтобы они постоянно находились в состоянии внутреннего конфликта".

Что же касается иранского военного присутствия в Сирии, Хаменеи заявил, что войска ИРИ находятся там "по просьбе правительства и народа" этой страны.

"Без сомнений, Соединенные Штаты не достигнут своих целей в регионе, и, слава Аллаху, мы добьемся успеха", - добавил он.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:43
Израильский хит на "Евровидении" – в топе Европы
10:46
Саркози прокомментировал свое задержание
10:15
Палестинцы положили глаз на Свитки Мертвого моря
10:06
Судья Познански-Кац не вернется к исполнению обязанностей
09:53
Трамп объявит о торговой войне с Китаем уже сегодня
09:46
Новый глава МИД ФРГ перечеркнул антисемитизм предшественника
09:35
Израиль переходит на летнее время
09:16
Ответ МАГАВа на протесты в Газе: дроны, сбрасывающие газ
08:54
Цукерберг прокомментировал скандал с Cambridge Analytica
08:53
Инцидент на Голанах: ранен солдат
08:46
Беннет хочет харедим в "Еврейском доме"
08:20
"Израиль прекратил атаки на Сирию по указке Путина"
08:04
Штурман, атаковавший реактор, погиб во время учебного полета
07:56
СМИ: Британия хочет настроить Европу против России
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus