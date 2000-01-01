Палестинцы положили глаз на Свитки Мертвого моря

Следующим "подарком" палестинцев Израилю на международной арене, вероятнее всего, станет требование у ЮНЕСКО "отдать им" археологический объект в Кумране и, соответственно, все сделанные на нем находки, включая рукописные Свитки Мертвого моря.
Об этом директор отдела международных отношений Центра Симона Визенталя Шимон Сэмюэлс заявил на Всемирном форуме по борьбе с антисемитизмом, который был организован израильским МИДом 21 марта в Иерусалиме.
Он напомнил о том, что с того момента, как "Палестина" стала полноправным членом ЮНЕСКО в 2011 году, она "отобрала" у Израиля Храм Рождества Христова в Вифлееме (2012), ирригационную систему в деревне Баттир (2014) и Пещеру Патриархов в Хевроне (2017).
Однако в Рамалле на достигнутом останавливаться не собираются и уже составили список из 13 объектов, которые, как они считают, Комитет всемирного наследия должен признать их. Сэмюэлс считает следующими в очереди Кумранские пещеры и Свитки Мертвого моря.
Заявку на определение этих артефактов "палестинскими" могут обсудить уже на следующем заседании Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, который пройдет в июле в Бахрейне.