22.03 11:20 MIGnews.com

Радиостанцию BBC обвинили в "предвзятом освещении Brexit"

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Британская теле- и радиовещательная медиакорпорация BBC "постоянно ищет негативы и подчеркивает проблемы, которые возникают в связи с Brexit". Если подобная подача новостей не прекратится, корпорация будет оштрафована и подвергнется санкциям, предупредил депутат парламента от правящей Консервативной партии Джон Уиттингдейл, его цитирует газета The Daily Telegraph."У меня сложилось впечатление, что Би-би-си постоянно ищет негативы и подчеркивает проблемы, которые возникают в связи с Brexit", — заявил Уиттингдейл. По его словам, это подтверждается сравнительным анализом того, сколько времени в эфире предоставляется людям, говорящим о трудностях и рисках выхода королевства из ЕС, и тем, кто представляет более позитивную картину.Уиттингдейл призвал СМИ быть беспристрастным к освещению событий и пригрозил обратится с жалобой к британскому медиарегулятору Ofcom. Регулирующий орган может вводить санкции, принудительные меры, в том числе и касающиеся внесения поправок в эфирное вещание, налагать штрафы в размере до 250 тыс. фунтов стерлингов ($310 тыс.).Ранее более 70 депутатов британского парламента обратились к руководству теле- и радиовещательной корпорации, обвинив BBC в изображении британцев в качестве «ксенофобской» нации, которая сожалеет, что проголосовала за выход из ЕС.