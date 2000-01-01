22.03 10:21 MIGnews.com

Китай призвал к скорейшему миру между Израилем и ПА

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Комментарии

Президент Китая Си Цзиньпин призвал к достижению мира между Израилем и независимым палестинским государством "как можно скорее" во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу."Мирный, стабильный и развивающийся Ближний Восток является общим интересом всех сторон ... Китай высоко ценит, что израильская сторона будет продолжать решать израильско-палестинский вопрос на основе решения о двух государствах", - заявил Си Цзиньпин, как сообщает AFP."Как можно скорее (надеюсь) обе страны будут жить в мире и сосуществовании", - добавил он.Нетаниягу заявил, что Израиль желает, чтобы Китай сыграл большую роль в делах на Ближнем Востоке, говорится в сообщении.Это не первый случай, когда президент Китая призвал к созданию палестинского государства в рамках мирного соглашения между Израилем и Палестинской автономией (ПА).В прошлом году Си Цзиньпин заявил, что его страна поддерживает создание палестинского государства с восточным Иерусалимом в качестве его столицы на основе границ, существовавших до 1967 года. Комментарии Си Цзиньпин были сделаны во время его визита в Каир.В 2013 году Китай призвал к возобновлению мирных переговоров между Израилем и ПА, объяснив необходимость урегулирования "палестинского вопроса".Также в том же году Си Цзиньпин обсудил с председателем ПА Махмудом Аббасом четырехточечное предложение о мирных переговорах с Израилем.В китайском предложении основное внимание было уделено независимому палестинскому государству, переговорам как единственному пути к миру, принципу "земля в обмен на мир" и гарантии того, что международное сообщество должно обеспечить прогресс мирного процесса.Визит Нетаниягу в Китай состоялся в честь 25-летия дипломатических отношений между двумя странами. В ходе встречи оба лидера объявили о всестороннем партнерстве в области инноваций, сосредоточив внимание на развитии различных технологий.