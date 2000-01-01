Дональд Трамп выступит на саммите лидеров стран НАТО
Белый Дом заявил, что президент США Дональд Трамп примет участие в саммите лидеров стран НАТО 25 мая в Брюсселе.
Визит Трампа даст ему возможность надавить на его аргумент, почему многие союзники по НАТО должны увеличить расходы на оборону, чтобы помочь распределить стоимость обеспечения безопасности.
Трамп заставил ключевых европейских союзников нервничать в связи с его требованиями увеличить расходы на оборону, а также разговорами о создании альянса с Россией для совместной борьбы против боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS.
"Президент с нетерпением ждет встречи со своими коллегами из НАТО, чтобы подтвердить нашу твердую приверженность НАТО, а также обсудить вопросы, важные для альянса, особенно совместное разделение ответственности и роль НАТО в борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении Белого дома.