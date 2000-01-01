22.03 09:51 MIGnews.com

Дональд Трамп выступит на саммите лидеров стран НАТО

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Белый Дом заявил, что президент США Дональд Трамп примет участие в саммите лидеров стран НАТО 25 мая в Брюсселе.Визит Трампа даст ему возможность надавить на его аргумент, почему многие союзники по НАТО должны увеличить расходы на оборону, чтобы помочь распределить стоимость обеспечения безопасности.Трамп заставил ключевых европейских союзников нервничать в связи с его требованиями увеличить расходы на оборону, а также разговорами о создании альянса с Россией для совместной борьбы против боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS."Президент с нетерпением ждет встречи со своими коллегами из НАТО, чтобы подтвердить нашу твердую приверженность НАТО, а также обсудить вопросы, важные для альянса, особенно совместное разделение ответственности и роль НАТО в борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении Белого дома.