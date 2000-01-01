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flickr 22.03 08:54   MIGnews.com

Сирия: Начало атаки вблизи города Хама

Тахрир аш-Шам, союз сирийских повстанческих группировок джихадистов, заявил во вторник, 21 марта, что он начал новое наступление вблизи города Хама в центральной части западной Сирии.

Группировка заявила в социальной сети, что провела два теракта с участием террористов-смертников недалеко от города Соран в сельской местности к северу от Хамы.

"Началась битва при Хаме, слава Богу", - говорится в заявлении группировки, опубликованном в приложении Telegram.

Британская обсерватория по правам человека в Сирии заявила, что в этой области были слышны мощные взрывы, а между армией, с одной стороны, и Тахрир-эш-Шамом и некоторыми другими джихадистскими группировками, с другой стороны, происходят мощные столкновения.
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