22.03 07:35 MIGnews.com

Запрет на лэптопы - из-за бомб, которые прячут в батареи

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Международная пресса публикует материалы, объясняющие запрет на пронос в кабины пассажирских самолетов электронных девайсов размером больше смартфона. Запрет был введен для восьми мусульманских государств США, а затем Великобританией.Три источника в разведке США подтвердили, что информация, добытая в результате американского рейда в Йемене на базу аль-Каиды показала, что террористы научились создавать маленькие бомбы размером с батарею для лэптопа. Силы взрыва таких бомб достаточно для того, чтобы пробить оболочку пассажирского самолета, что станет причиной его крушения. Такой тип бомб необходимо приводить в действие вручную, и этим объясняется разрешение помещать электронные девайсы в багаж.Министерство безопасности США указало на то, что октябре 2015 года был взорван российский самолет над Синаем, а в прошлом году была совершена попытка взорвать пассажирский самолет, вылетавший из Могадишо. В случае с Могадишо сила взрыва была невелика, а самолет не успел набрать высоту. Террориста выбросило взрывом наружу, а самолету удалось вернуться и совершить посадку.Разработкой маленьких бомб для самолетов занимается лидер Аль-Каиды Аравийского Полуострова Ибрагим аль-Асири.Драконовские меры, предпринятые США и Британией указывают на то, что меры безопасности в аэропортах, перечисленных в приказе Администрации Безопасности на Транспорте - не лучше, чем в Могадишо. Пилот самолета, который пытались взорвать в Могадишо, говорит: "Меры безопасности - нулевые". Террористы вступили в сговор с работниками аэропорта с тем, чтобы пронести бомбу на борт.В мае 2016 года египетский EgyptAir Flight 804 рухнул в море с большой высоты. Погибли 66 человек. Самолет летел из аэропорта Шарля де Голля в Париже. Причины крушения до сих пор не ясны, но есть основания полагать, что в туалете самолета, рядом с кокпитом на высоте более 10 тысяч метров произошел взрыв. Данные “черных ящиков” показывают стремительный каскад прекращения работы различных электронных систем самолета, панель управления которыми располагается рядом с кокпитом.В начале марта российский гражданин рейса Turkish Airways Александрия-Стамбул был задержан с бомбой в багаже.Серьезность ситуации подчеркивается тем, что даже член комитета по разведке от Демократический Партии Адам Шифф счел необходимым выступить со следующим заявлением: “На выходные я получил дополнительный брифинг в министерстве безопасности, и я полностью поддерживаю предпринятые меры. Эти шаги и необходимы, и пропорциональны существующей угрозе”.