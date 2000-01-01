Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












пресс-секретарь партии НДИ 22.03 09:32   MIGnews.com

Принят законопроект Юлии Малиновской о правах охранников

Во вторник, 21 марта, на пленарном заседании Кнессета во втором и третьем чтениях был утвержден законопроект депутата Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Юлии Малиновской об обеспечении минимально приемлемых условий работы охранников, трудоустроенных через бюро по найму.

Новый закон обязывает работодателей обеспечивать охранникам место работы, защищенное от дождя и палящего солнца, оснащенное средствами обогрева или кондиционерами, а также предоставлять им необходимые перерывы. Кроме того, работодатель обязывается обеспечивать охранников водой, доступом к электрической розетке и местом, где они могут хранить свои личные вещи, а также соответствующей сезону спецодеждой.

На нарушителей закона будет налагаться штраф в размере 20 тыс. шекелей, который суд по трудовым спорам при отягчающих обстоятельствах сможет увеличивать до 200 тыс. шекелей.

Юлия Малиновская назвала принятие ее закона историческим событием, отметив, что он призван гарантировать охранникам соблюдение самых элементарных прав и защитить их человеческое достоинство.

"Работодатели должны понимать, что в Государстве Израиль, в 2017 году, нет места ситуации, при которой работникам не обеспечиваются минимально приемлемые условия труда. Теперь у охранников появится возможность подать в суд на работодателей, которые нарушают их права", - подчеркнула Юлия Малиновская.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:57
Мексика предостерегает компании от строительства стены с США
10:33
Двое детей стали жертвами давки в школьном туалете в Китае
10:21
Китай призвал к скорейшему миру между Израилем и ПА
10:07
Айзенкот: тоннели нельзя считать стратегической угрозой
09:51
Дональд Трамп выступит на саммите лидеров стран НАТО
09:47
В Москве выпал из окна адвокат семьи Магнитского
08:54
Сирия: Начало атаки вблизи города Хама
08:26
Неудачный ракетный запуск КНДР
08:02
Коррупция в оборонном концерне: арестован сын министра
07:49
Жан-Клод Юнкер "яростно" прокомментировал Brexit
07:15
Турция недовольна заявлением главы разведки Германии
07:00
ВВС Израиля снова атаковали в районе Дамаска
06:30
Раскрыт дизайн нового iPhone
05:27
Названы худшие в мире города для жизни
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus