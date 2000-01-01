22.03 09:32 MIGnews.com

Принят законопроект Юлии Малиновской о правах охранников

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Во вторник, 21 марта, на пленарном заседании Кнессета во втором и третьем чтениях был утвержден законопроект депутата Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Юлии Малиновской об обеспечении минимально приемлемых условий работы охранников, трудоустроенных через бюро по найму.Новый закон обязывает работодателей обеспечивать охранникам место работы, защищенное от дождя и палящего солнца, оснащенное средствами обогрева или кондиционерами, а также предоставлять им необходимые перерывы. Кроме того, работодатель обязывается обеспечивать охранников водой, доступом к электрической розетке и местом, где они могут хранить свои личные вещи, а также соответствующей сезону спецодеждой.На нарушителей закона будет налагаться штраф в размере 20 тыс. шекелей, который суд по трудовым спорам при отягчающих обстоятельствах сможет увеличивать до 200 тыс. шекелей.Юлия Малиновская назвала принятие ее закона историческим событием, отметив, что он призван гарантировать охранникам соблюдение самых элементарных прав и защитить их человеческое достоинство."Работодатели должны понимать, что в Государстве Израиль, в 2017 году, нет места ситуации, при которой работникам не обеспечиваются минимально приемлемые условия труда. Теперь у охранников появится возможность подать в суд на работодателей, которые нарушают их права", - подчеркнула Юлия Малиновская.