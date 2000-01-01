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flickr 22.03 21:21   MIGnews.com

Тереза Мэй проведет срочное заседание правительства

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выехала из резиденции на Даунинг-стрит. В Ближайшие часы глава правительства должна провести экстренное собрание правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям КОБРА.

Об этом пишет BBC News со ссылкой на пресс-секретаря британского министра.

Ранее возле британского парламента было совершено террористическое нападение. Неизвестный на машине протаранил толпу людей на Вестминстерском мосту. В результате инцидента погибли 4 человека и 20 получили ранения. Террорист был ликвидирован полицией на месте происшествия.
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