22.03 23:44 MIGnews.com

РФ ждет объяснений по ситуации с Самойловой

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала от организаторов ежегодного конкурса "Евровидение" объяснения по поводу того, что россиянку могут не допустить на выступление, сообщает РИА Новости.По словам Матвиенко, сложившаяся ситуация, когда СБУ видит угрозу в девушке с ограниченными возможностями здоровья, является абсурдной. Спикер выразила надежду, что организаторы шоу помогут разобраться с этим вопросом.Напомним, Юлия Самойлова должна выступить в Киеве на втором полуфинале 11 мая. Для шоу россиянка подготовила композицию "Flame is burning".Участие в шоу России оказалось под угрозой, когда в Киеве предложили не пускать девушку на территорию страны из-за того, что она посещала с выступлением Крым после присоединения полуострова к России.Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков ранее отметил, что Россия не собирается заменять Самойлову на другую исполнительницу.