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22.03 17:55   MIGnews.com

Принят новый закон о преступлениях сексуального характера

В среду, 22 марта, на пленарном заседании парламента был утвержден в окончательном чтении законопроект депутата Кнессета Яэль Герман ("Еш Атид") о вводе ограничений на нахождение осужденных за преступления сексуального характера в непосредственной близости от учебных заведений, где обучается жертва. Напомним, что действующий закон ограничивает только возможность осужденных находиться рядом с местом жительства или работы потерпевшего.

"Сложно представить, что происходит в душе жертвы, которая в учебном заведении может встретить того, кто причинил ей страдания. Это страшная травма. Мой закон предоставит дополнительную защиту от преступников, осужденных за нарушения сексуального характера, и поможет предотвратить повторные преступления", - отметила инициатор законопроекта депутат Кнессета Яэль Герман ("Еш Атид").
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