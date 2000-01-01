Репатрианты смогут опротестовать результаты экзаменов
Во вторник вечером, 21 марта, на пленарном заседании Кнессета во втором и третьем чтениях был утвержден законопроект депутата от партии "Наш дом Израиль" Одеда Форера. Согласно новому закону, должна быть создана апелляционная комиссия для рассмотрения результатов экзаменов, которые сдают новые репатрианты и возвращающиеся в страну израильтяне для получения лицензии на занятие врачебной и иной медицинской деятельностью.
По словам парламентария от НДИ, отсутствие подобной инстанции исключало возможность исправления нередких ошибок, допускаемых экзаменационными комиссиями.
"Принятие этого законопроекта поможет устранить абсурдную ситуацию, при которой хирурги могут практиковать в Израиле, приезжая сюда в качестве туристов, а затем, репатриировавшись, оказываются вынужденными подтверждать свою бесспорную квалификацию, преодолевая бесчисленные бюрократические препоны. Создание апелляционной комиссии облегчит врачам-репатриантам возможность работать по своей специальности", - подчеркнул Одед Форер.