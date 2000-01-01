22.03 16:47 MIGnews.com

Репатрианты смогут опротестовать результаты экзаменов

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Во вторник вечером, 21 марта, на пленарном заседании Кнессета во втором и третьем чтениях был утвержден законопроект депутата от партии "Наш дом Израиль" Одеда Форера. Согласно новому закону, должна быть создана апелляционная комиссия для рассмотрения результатов экзаменов, которые сдают новые репатрианты и возвращающиеся в страну израильтяне для получения лицензии на занятие врачебной и иной медицинской деятельностью.По словам парламентария от НДИ, отсутствие подобной инстанции исключало возможность исправления нередких ошибок, допускаемых экзаменационными комиссиями."Принятие этого законопроекта поможет устранить абсурдную ситуацию, при которой хирурги могут практиковать в Израиле, приезжая сюда в качестве туристов, а затем, репатриировавшись, оказываются вынужденными подтверждать свою бесспорную квалификацию, преодолевая бесчисленные бюрократические препоны. Создание апелляционной комиссии облегчит врачам-репатриантам возможность работать по своей специальности", - подчеркнул Одед Форер.