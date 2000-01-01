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Восточный Иерусалим: палестинцы хотят гражданство Израиля | Фото: Thinkstock22.03 16:27   MIGnews.com

Восточный Иерусалим: палестинцы хотят гражданство Израиля

Большинство палестинцев из Восточного Иерусалима подали заявление на получение израильского гражданство в надежде изменить уязвимый статус простых жителей города для того, чтобы получить возможность свободно путешествовать за границу.

Адвокаты заявили, что процедура получения израильского гражданства займет в среднем три года. За этот период МИД Израиля должен принять решение. Израильские должностные лица опровергли обвинения в том, что они пытались препятствовать палестинцам в получение израильского паспорта, заявив, что задержки вызваны ростом числа запросов.

В Восточном Иерусалиме неурегулированный статус имеют 330 000 палестинцев, а это 37% всего населения города. Подавляющее большинство имеет документы на жительство, что позволяет палестинцам работать и свободно передвигаться, однако они не являются гражданами какой-либо страны.

Для поездок за границу палестинцы используют временные документы, выданные Израилем или Иорданией.

Отмечается, что с 2003 года более 15 тысяч палестинцев подали заявки на получение израильского паспорта. Однако из них было утверждено менее 6 тысяч.
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