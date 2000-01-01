22.03 15:56 MIGnews.com

Берлин планирует отменит приговоры тысячам геев

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Германские власти одобрили законопроект, согласно которому будут отменены приговоры за гомосексуализм 50 тысячам мужчин. Тысячи человек нетрадиционной ориентации были осуждены по закону, который был принят еще в XIX веке.Закон был ужесточен нацистами и впоследствии в неизменном виде унаследован уголовными кодексами обеих послевоенных Германий.Нововведение предусматривает выплату компенсаций осужденным как за сам факт приговора, так и за время, которое они провели в заключении. Согласно законопроекту власти выплатят 3 тысячи евро за приговор и 1500 евро за каждый год тюремного заключения.Однако предложенный законопроект должен быть утвержден парламентом, пишет Би Би Си.