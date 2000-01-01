Берлин планирует отменит приговоры тысячам геев

Германские власти одобрили законопроект, согласно которому будут отменены приговоры за гомосексуализм 50 тысячам мужчин. Тысячи человек нетрадиционной ориентации были осуждены по закону, который был принят еще в XIX веке.
Закон был ужесточен нацистами и впоследствии в неизменном виде унаследован уголовными кодексами обеих послевоенных Германий.
Нововведение предусматривает выплату компенсаций осужденным как за сам факт приговора, так и за время, которое они провели в заключении. Согласно законопроекту власти выплатят 3 тысячи евро за приговор и 1500 евро за каждый год тюремного заключения.
Однако предложенный законопроект должен быть утвержден парламентом, пишет Би Би Си.