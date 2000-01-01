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пресс-секретарь партии НДИ 22.03 17:22   MIGnews.com

НДИ: Министр Кахлон, пенсионеры не могут ждать 4 года!

Парламентская фракция НДИ направила письмо министру финансов Моше Кахлону. В своем обращении депутаты просят сократить с 4 до 2 лет срок полной выплаты добавок к пособиям в рамках реализации пенсионной реформы НДИ.

Напомним, что согласно коалиционным соглашениям, подписанным в мае 2016 года, по требованию партии НДИ был выделен суммарный бюджет в 1,9 миллиарда шекелей на программу повышения уровня дохода людей пенсионного возраста в Израиле. Но министерство финансов настояло на том, чтобы реализация данной программы была растянута на 4 года, в результате чего часть пенсионеров получила ничтожные надбавки в размере всего нескольких десятков шекелей. На фоне постоянно растущих цен, эти надбавки кажутся просто смехотворными. К депутатам от фракции НДИ поступают многочисленные письма с просьбами сократить срок полной выплаты добавок к пособиям, а в социальной сети Фейсбук пожилые люди рассказывают о своем разочаровании в деятельности контролируемого Моше Кахлоном ведомства.

Партия НДИ изначально была против подобной разбивки по годам. И теперь, в свете того, что в текущем году образовался профицит госбюджета, фракция НДИ убеждена, что нельзя упускать представившуюся возможность. В результате сокращения разбивки по годам вдвое, пенсионеры смогут получить гораздо более весомые прибавки.

Парламентарии от партии НДИ отмечают, что пожилые люди, и особенно репатрианты, в силу своего возраста и материального положения не могут ждать 4 года, пока добавки к получаемым ими пособиям достигнут оговоренной в соглашениях суммы. Депутаты подчеркивают, что пожилым людям приходится экономить каждый шекель, чтобы выжить, и следует сделать все возможное, чтобы облегчить им жизнь. Коль скоро у государства появилась такая возможность - оно обязано сделать это!
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