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Австралия согласилась принять еще 12 000 беженцев | Фото: Thinkstock22.03 13:50   MIGnews.com

Австралия согласилась принять еще 12 000 беженцев

Австралия близка к переселению 12 000 беженцев из Сирии и Ирака, которых она обещала срочно принять более года назад, как заявил австралийский чиновник в среду, 22 марта.

Всем 12 000 были выданы визы, и более 10 000 человек уже были привезены из ближневосточных лагерей беженцев в Австралию, как сказал в своем заявлении министр иммиграции и защиты границ Питер Даттон.

Остальные беженцы будут переселены в ближайшие месяцы, отметил он в своем заявлении.

Отметим, что Австралия примет 12 000 беженцев в дополнение к 13 750 беженцам, которые Австралия принимает каждый год.
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