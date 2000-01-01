Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 22.03 13:18   MIGnews.com

Эрдоган: "Европе стоит одуматься"

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, 22 марта, что европейцы по всему миру не смогут безопасно передвигаться по улицам, если они будут поддерживать свое нынешнее отношение к происходящему.

Турция была втянута в борьбу с Германией и Нидерландами из-за запрета выступлений турецких официальных лиц, пытающихся заручиться поддержкой мигрантов из Турции в преддверие апрельского референдума.

"Если Европа продолжит этот путь, ни один европейский гражданин в любой части мира не сможет безопасно передвигаться по улицам. Мы, как Турция, призываем Европу уважать права человека и демократию", - сказал Эрдоган на мероприятии перед местными журналистами в Анкаре.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:50
Австралия согласилась принять еще 12 000 беженцев
13:28
Опрос: крах левых, усиление Еш Атид, исчезновение Яалона
12:44
Школа операторов беспилотников ВВС ЦАХАЛа: всегда впереди
12:22
В Сирии международная коалиция разбомбила школу с беженцами
12:01
Утвержден закон о статусе пострадавших в терактах за рубежом
11:35
Убийца медсестры в Холоне останется под стражей  
11:34
Танк ЦАХАЛа открыл огонь на границе с Газой
11:20
Радиостанцию BBC обвинили в "предвзятом освещении Brexit"
10:57
Мексика предостерегает компании от строительства стены с США
10:33
Двое детей стали жертвами давки в школьном туалете в Китае
10:21
Китай призвал к скорейшему миру между Израилем и ПА
10:07
Айзенкот: тоннели нельзя считать стратегической угрозой
09:47
В Москве выпал из окна адвокат семьи Магнитского
09:32
Принят законопроект Юлии Малиновской о правах охранников
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus