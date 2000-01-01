22.03 13:18 MIGnews.com

Эрдоган: "Европе стоит одуматься"

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Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, 22 марта, что европейцы по всему миру не смогут безопасно передвигаться по улицам, если они будут поддерживать свое нынешнее отношение к происходящему.Турция была втянута в борьбу с Германией и Нидерландами из-за запрета выступлений турецких официальных лиц, пытающихся заручиться поддержкой мигрантов из Турции в преддверие апрельского референдума."Если Европа продолжит этот путь, ни один европейский гражданин в любой части мира не сможет безопасно передвигаться по улицам. Мы, как Турция, призываем Европу уважать права человека и демократию", - сказал Эрдоган на мероприятии перед местными журналистами в Анкаре.