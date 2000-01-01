22.03 12:01 MIGnews.com

Утвержден закон о статусе пострадавших в терактах за рубежом

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Кнессет единогласно утвердил во втором и третьем чтениях законопроект депутата Хаима Елина ("Еш Атид"), согласно которому израильтяне, убитые или раненые в результате терактов за рубежом будут признаваться жертвами враждебных действий независимо от того, были ли граждане Израиля или евреи основной или побочной целью террористов.Принятие этого закона означает, что пострадавшие в результате терактов и семьи погибших смогут рассчитывать на соответствующие компенсации от государства Израиль и социальные льготы. Закон включает и тех, кто пострадал в терактах в течение последних пяти лет (с 1 апреля 2012 года)."В то время когда в мире усиливается террор, мы, как депутаты Кнессета, обязаны позаботиться о том, чтобы израильтяне не были брошены на произвол судьбы из-за бюрократических проволочек или устаревших законов. У террора нет границ, и не важно, где пострадали наши граждане – в Берлине, Стамбуле или Тель-Авиве. Наша задача – помочь людям", - заявил депутат Кнессета Хаим Елин ("Еш Атид").Поводом для подачи такого законопроекта стала гибель в Берлине в декабре 2016 года гражданки Израиля Далии Эльяким, которая оказалась в числе 12 жертв автомобильного теракта на Рождественском базаре. К законодательной инициативе депутата Хаима Елина ("Еш Атид") присоединился председатель коалиции Давид Битан ("Ликуд").