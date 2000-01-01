22.03 22:25 MIGnews.com

Кувейт запретил показ фильма "Красавица и Чудовище"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Фильм "Красавица и Чудовище" был запрещен к показу в Кувейте спустя четыре дня после выхода в прокат.Картину сняли с показа, чтобы пересмотреть содержание, и в результате было принято решение о полном запрете, об этом национальная кинокомпания страны сообщила в Twitter.Поясняется, что запрет связан с "обязанностями и принципами компании в отношении молодежи".Напомним, ранее депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов обратился в Минкульт с просьбой проверить фильм "Красавица и чудовище" до официальной премьеры на предмет пропаганды гомосексуализма. В результате был лишь повышен возрастной ценз картины до категории "16+".