Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Мексика предостерегает компании от строительства стены с США | Фото: Thinkstock22.03 10:57   MIGnews.com

Мексика предостерегает компании от строительства стены с США

Правительство Мексики предупредило мексиканские компании, что не в их интересах участвовать в строительстве пограничной стены президента США Дональда Трампа, хотя не будет никаких юридических ограничений или санкций, направленных на то, чтобы остановить их, если они попытаются.

Хотя некоторые мексиканские компании могут потенциально выиграть от спорного проекта по строительству пограничной стены, жители к югу от границы рассматривают стену и неоднократные призывы Трампа заставить Мексику заплатить за ее строительство, как наступление. Фирмы оказались под общественным давлением в связи с этим.

"У нас не будет законов для ограничения действий компаний, но я считаю, учитывая вашу репутацию, было бы, несомненно, в ваших интересах не участвовать в строительстве стены", - сказал министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:33
Двое детей стали жертвами давки в школьном туалете в Китае
10:21
Китай призвал к скорейшему миру между Израилем и ПА
10:07
Айзенкот: тоннели нельзя считать стратегической угрозой
09:51
Дональд Трамп выступит на саммите лидеров стран НАТО
09:47
В Москве выпал из окна адвокат семьи Магнитского
09:32
Принят законопроект Юлии Малиновской о правах охранников
08:54
Сирия: Начало атаки вблизи города Хама
08:26
Неудачный ракетный запуск КНДР
08:02
Коррупция в оборонном концерне: арестован сын министра
07:49
Жан-Клод Юнкер "яростно" прокомментировал Brexit
07:15
Турция недовольна заявлением главы разведки Германии
07:00
ВВС Израиля снова атаковали в районе Дамаска
06:30
Раскрыт дизайн нового iPhone
05:27
Названы худшие в мире города для жизни
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus