22.03 10:57 MIGnews.com

Мексика предостерегает компании от строительства стены с США

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Правительство Мексики предупредило мексиканские компании, что не в их интересах участвовать в строительстве пограничной стены президента США Дональда Трампа, хотя не будет никаких юридических ограничений или санкций, направленных на то, чтобы остановить их, если они попытаются.Хотя некоторые мексиканские компании могут потенциально выиграть от спорного проекта по строительству пограничной стены, жители к югу от границы рассматривают стену и неоднократные призывы Трампа заставить Мексику заплатить за ее строительство, как наступление. Фирмы оказались под общественным давлением в связи с этим."У нас не будет законов для ограничения действий компаний, но я считаю, учитывая вашу репутацию, было бы, несомненно, в ваших интересах не участвовать в строительстве стены", - сказал министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо.