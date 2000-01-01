22.02 10:45 MIGnews.com

Черный список: оправдания Иран за финансирование террора

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Внесение Ирана в "черный список" Financial Action Task Force (FATF) является сугубо политическим делом.Такое заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави, передает IRNA."Включение Ирана в черный список FATF является политическим. Отмывание денег и финансирование терроризма никогда не соответствовали нормам и правилам Ирана", – оправдался Мусави.По его словам, международные механизмы имеют преимущества и недостатки, а FATF внесла Тегеран в "черный список", "несмотря на все усилия и законы, которые Иран принял внутри страны"."Обвинения Ирана в отмывании денег и финансирования терроризма, безусловно, не приемлемо в отношении страны. К сожалению, это также является частью политизации международных механизмов США, Саудовской Аравии и сионистского режима. Учитывая их влияние на эти механизмы, они пытаются политически ориентироваться", — добавил Мусави.