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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:23.02 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Ребенок попал в больницу с симптомами коронавируса. У 6-недельного ребенка появились симптомы, похожие на коронавирус, после того, как его родители и у него провели время в церкви с южнокорейскими туристами.

30 учеников школы в Беэр-Шеве в изоляции из-за коронавируса. По сообщениям в израильских СМИ, по распоряжению министерства здравоохранения, 30 ученикам одной из школ Беэр-Шевы приказано пройти карантин. Ученики находились рядом с южнокорейскими туристами, зараженными коронавирусом.

Боевики в Сирии позвонили матери обезглавленного солдата. Протурецкие боевики в Сирии обезглавили солдата правительственных войск и позвонили его матери. Видеозапись разговора опубликована в Twitter-аккаунте Syrian Civil War Map.

Девять корейцев с коронавирусом разгуливали по Израилю. Девять южнокорейцев с коронавирусом нового типа разгуливали по Израилю с 8 по 15 февраля. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения Израиля.

"Арабскому миру промыли мозги". Французско-марокканский профессор Юсеф Чихеб заявил, что отношение арабского мира к Израилю является "архаичным", а Иран – главная угроза для ближневосточного региона.


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