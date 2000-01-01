23.02 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Ребенок попал в больницу с симптомами коронавируса
. У 6-недельного ребенка появились симптомы, похожие на коронавирус, после того, как его родители и у него провели время в церкви с южнокорейскими туристами.
30 учеников школы в Беэр-Шеве в изоляции из-за коронавируса
. По сообщениям в израильских СМИ, по распоряжению министерства здравоохранения, 30 ученикам одной из школ Беэр-Шевы приказано пройти карантин. Ученики находились рядом с южнокорейскими туристами, зараженными коронавирусом.
Боевики в Сирии позвонили матери обезглавленного солдата
. Протурецкие боевики в Сирии обезглавили солдата правительственных войск и позвонили его матери. Видеозапись разговора опубликована в Twitter-аккаунте Syrian Civil War Map.
Девять корейцев с коронавирусом разгуливали по Израилю
. Девять южнокорейцев с коронавирусом нового типа разгуливали по Израилю с 8 по 15 февраля. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения Израиля.
"Арабскому миру промыли мозги"
. Французско-марокканский профессор Юсеф Чихеб заявил, что отношение арабского мира к Израилю является "архаичным", а Иран – главная угроза для ближневосточного региона.
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