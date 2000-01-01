23.02 20:25 MIGnews.com

Лидер Pink Floyd протестовал в поддержку Джулиана Ассанжа

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Лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс и дизайнер Вивьен Вествуд приняли участие в протесте в Лондоне в поддержку основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Основатель сайта должен быть экстрадирован в Соединенные Штаты спустя почти десять лет после публикации секретных американских документов.Об этом сообщает Reuters.48-летний Ассанж, который провел семь лет взаперти в посольстве Эквадора в столице Великобратинии был задержан в апреле прошлого года. Он разыскивается Соединенными Штатами по 18 обвинениям в сговоре с целью взлома правительственных компьютеров и нарушении закона о шпионаже и может провести десятилетия в тюрьме.Демонстранты размахивали плакатами с надписями "Журналистика - это не преступление" и "Правда освободит вас" и прошли до Парламентской площади, где к ним обратился отец Ассанжа, Джон Шиптон.Шиптон рассказал, что длительное пребывание Ассанжа в посольстве повредило его здоровью и он опасается, что отправка его сына в Соединенные Штаты будет сродни смертному приговору. В четверг Дуня Миятович, комиссар Совета Европы по правам человека, заявила, что Ассанжа нельзя экстрадировать, потому что это окажет пугающее воздействие на свободу прессы.