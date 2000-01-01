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Евгений Сова: после выборов вышвырнем главного раввина 22.02 19:49   MIGnews.com

Евгений Сова: после выборов вышвырнем главного раввина

Депутат Кнессета от партии Наш Дом-Израиль Евгений Сова атаковал главного сефардского раввина Израиля Ицхака Йосефа. 

Сова заявил: “После выборов вышвырнем с должности главного сефардского раввина”.

Сообщение об этом опубликовал корреспондента ynet  Атилла Сомфалви.

В январе на собрании раввинов в Иерусалиме раввин Йосеф сказал: “Сотни тысячи или  десятки тысяч гоев приехали в Израиль на основании закона, определяющего кто является евреем (имеется в виду так называемый “параграф внука” в Законе о Возвращении). Среди них многие, очень многие вовсе не являются евреями, некоторые - коммунисты, некоторые - ненавидят религию. Они вовсе не евреи, они - законченные гои. Они голосуют за партии, подстрекающие против ультра-ортодоксов и партии, выступающие против религии”.


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