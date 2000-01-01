22.02 19:49 MIGnews.com

Евгений Сова: после выборов вышвырнем главного раввина

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Депутат Кнессета от партии Наш Дом-Израиль Евгений Сова атаковал главного сефардского раввина Израиля Ицхака Йосефа.Сова заявил: “После выборов вышвырнем с должности главного сефардского раввина”.Сообщение об этом опубликовал корреспондента ynet Атилла Сомфалви.В январе на собрании раввинов в Иерусалиме раввин Йосеф сказал: “Сотни тысячи или десятки тысяч гоев приехали в Израиль на основании закона, определяющего кто является евреем (имеется в виду так называемый “параграф внука” в Законе о Возвращении). Среди них многие, очень многие вовсе не являются евреями, некоторые - коммунисты, некоторые - ненавидят религию. Они вовсе не евреи, они - законченные гои. Они голосуют за партии, подстрекающие против ультра-ортодоксов и партии, выступающие против религии”.