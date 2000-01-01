22.02 17:57 MIGnews.com

Раскол в прокуратуре: Эльдад - солдат Оханы

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В шоу Ха Шавуа телеканала КАН рассказали о том, что в офисе генеральной прокуратуры жестко критикуют поведение и.о. генпрокурора Дана Эльдада.“Официальные лица в правоохранительной системе” утверждают, что “Дан Эльдад ведет себя как солдат Амира Оханы”. Прокуроры утверждают, что для открытия расследования против компании Пятое измерение Бени Ганца за десять дней до выборов “нет юридического оправдания”. Они также указывают на то, что решение принято через день после соответствующего требования Ликуда.В прокуратуре в связи с этим “испытывают тяжелые чувства” и говорят о “самом серьезном, беспрецедентном кризисе”.Дана Эльдада обвиняют в том, что он является "коллаборационистом министра Оханы и министра Эрдана" в "деле уничтожения офиса генпрокуратуры". Возмущенные прокуроры говорят: “Он решил совершить профессиональное самоубийство. Он своими действиями доказывает, что юридический советник правительства Авихай Мандельблитт был прав, когда говорил, что Эльдад не подходит на этот пост и был назначен не по профессиональным соображениям”.Эльдада также назвали “слабым, беззащитным человеком”.Относительно самого расследования сообщается, что на первой фазе оно будет заниматься только теми людьми в Пятом Измерении, которые вступили в контакт с полицией и представили ей свой продукт, но не на полицейском персонале. на настоящий момент полиция, в глазах следователей, выступает в качестве “жертвы” мошенничества.