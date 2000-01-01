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Саудовские учебники учат детей, что евреи - `обезьяны` | Фото:22.02 17:41   MIGnews.com

Саудовские учебники учат детей, что евреи - "обезьяны"

Новые учебники в Саудовской Аравии, несмотря на потепление в отношениях, продолжают учить школьников, что Израиль - это "сионистский враг", евреи - "обезьяны", и что страна планирует расширить свои границы, от реки Нилы до Евфрата.

Материалы исследования содержатся в отчете, опубликованном IMPACT-se, Институтом мониторинга мира и культурной толерантности в школьном образовании.

Всестороннее исследование проверило около 200 учебников, используемых первоклассниками. В исследовании также изучалось, как учебники относятся к ЛГБТ, женщинам, Ирану и Турции, христианству, Западу и т. д.

Саудовских детей учат, что сионисты являются врагами ислама и что сионистское движение - расистское. Среди прочего Израиль обвиняется в нанесении вреда исламу, но фактическое название страны даже не упоминается, и вместо этого его называют "сионистским врагом".

В некоторых книгах также упоминается, что убивать евреев является религиозным долгом.

В одном учебнике для школьников есть раздел "Борьба с евреями", которая включает цитату из хадисов (изречения Мухаммеда):

"Судный день не наступит, пока мусульмане не сразятся с евреями, а евреи спрячутся за камнями и деревьями, но камни и деревья скажут: "О, мусульманин, о слуга Аллаха, за мной стоит еврей, иди и убей его…" В другом учебнике школьников просят заполнить таблицу, состоящую из пяти разделов: деньги; политика; женщины; наркотики и общение.

В каждом разделе необходимо объяснить, "как сионистское движение использовало эту проблему для достижения своих целей и выполнения своих планов".

Также, в книгах можно найти ​​карту Ближнего Востока, где "Палестина" располагается в самом центре, а Израиля нет вообще. Помимо прочего, авторы учебников считают, что евреи пытаются разрушить мечеть Аль-Акса.


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