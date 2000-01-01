22.02 17:41 MIGnews.com

Саудовские учебники учат детей, что евреи - "обезьяны"

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Новые учебники в Саудовской Аравии, несмотря на потепление в отношениях, продолжают учить школьников, что Израиль - это "сионистский враг", евреи - "обезьяны", и что страна планирует расширить свои границы, от реки Нилы до Евфрата.Материалы исследования содержатся в отчете, опубликованном IMPACT-se, Институтом мониторинга мира и культурной толерантности в школьном образовании.Всестороннее исследование проверило около 200 учебников, используемых первоклассниками. В исследовании также изучалось, как учебники относятся к ЛГБТ, женщинам, Ирану и Турции, христианству, Западу и т. д.Саудовских детей учат, что сионисты являются врагами ислама и что сионистское движение - расистское. Среди прочего Израиль обвиняется в нанесении вреда исламу, но фактическое название страны даже не упоминается, и вместо этого его называют "сионистским врагом".В некоторых книгах также упоминается, что убивать евреев является религиозным долгом.В одном учебнике для школьников есть раздел "Борьба с евреями", которая включает цитату из хадисов (изречения Мухаммеда):"Судный день не наступит, пока мусульмане не сразятся с евреями, а евреи спрячутся за камнями и деревьями, но камни и деревья скажут: "О, мусульманин, о слуга Аллаха, за мной стоит еврей, иди и убей его…" В другом учебнике школьников просят заполнить таблицу, состоящую из пяти разделов: деньги; политика; женщины; наркотики и общение.В каждом разделе необходимо объяснить, "как сионистское движение использовало эту проблему для достижения своих целей и выполнения своих планов".Также, в книгах можно найти ​​карту Ближнего Востока, где "Палестина" располагается в самом центре, а Израиля нет вообще. Помимо прочего, авторы учебников считают, что евреи пытаются разрушить мечеть Аль-Акса.