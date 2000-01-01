22.02 15:31 MIGnews.com
Минобороны России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил ситуацию в сирийском Идлибе со своим турецким коллегой Хулуси Акаром.
Об этом сообщили российские информационные агентства в субботу, 22 февраля.
"В ходе телефонного разговора обсуждались вопросы стабилизации ситуации в зоне деэскалации Идлиба", - сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на заявление Министерства обороны.
Напомним, что Совет Европейского союза выступил с декларацией по ситуации в Сирии.
Атаки сил и сторонников режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации неприемлемы. Призываем все стороны к незамедлительному прекращению огня.
Об этом говорится в декларации Совета Европейского союза (ЕС) по ситуации в Сирии.
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