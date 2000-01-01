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Минобороны России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе | Фото:22.02 15:31   MIGnews.com

Минобороны России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил ситуацию в сирийском Идлибе со своим турецким коллегой Хулуси Акаром.

Об этом сообщили российские информационные агентства в субботу, 22 февраля.

"В ходе телефонного разговора обсуждались вопросы стабилизации ситуации в зоне деэскалации Идлиба", - сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на заявление Министерства обороны.

Напомним, что Совет Европейского союза выступил с декларацией по ситуации в Сирии.

Атаки сил и сторонников режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации неприемлемы. Призываем все стороны к незамедлительному прекращению огня.

Об этом говорится в декларации Совета Европейского союза (ЕС) по ситуации в Сирии.


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