22.02 09:41 MIGnews.com

Запись сломавшая Шлом Фильбера

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Генеральный директор портала walla Илан Йешуа передал следователям полиции записи своих разговоров с владельце Безек и walla Шаулем Аловичем, в которых босс дает ему конкретные инструкции о необходимости положительного освещения деятельности Биньямина Нетаниягу и его семьи.По сообщению портала ynet - главного конкурента walla -“эти записи - то, что превратило Фильбера в государственного свидетеля”.Портал ynet и газета Маарив утверждают, что появление указанных записей “стало прорывом в расследовании дела 4000” и прямым доказательством того, что благоприятное освещение Нетаниягу в walla было предоставлено в обмен на привилегии со стороны регулирующих органов в отношении Безек.Йешуа начал записывать свои разговоры с Аловичем после того, как осознал, какие мотивы стоят за оказываемым на него давлением. Когда он передал следователям первую подобную запись “у них рты открылись от удивления”.Со своей стороны Фильбер, после того, как прослушал записи, понял, что творилось за его спиной и решил стать государственным свидетелем.21 февраля были проведены перекрестные допросы Йешуа и Аловича и Йешуа и бывшим советником премьер-министра Ниром Хефецем. Следователи продолжают давить на Хефеца с тем, чтобы он также стал государственным свидетелем. Хефец, однако, заявил: “Все что у меня было сказать, я рассказал в ходе дачи показаний”.Между тем, судья продлила на шесть дней срок предварительного содержания под стражей генерального директора Безек Стеллы Хандлер и вице-президента по бизнес-развитию Амикама Шорера. Оба подозреваются “в серьезной коррупции”.