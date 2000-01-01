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flickr/Pictures of Money 22.02 15:15   MIGnews.com

Израиль одна из самых коррумпированных стран в OECD

На фоне громких расследований, связанных с коррупцией на государственном уровне, в 2017 году Израиль занял 32-е место в рейтинге коррупции среди 36 стран Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

До этого Израиль находился на 28-м месте списка OECD.

Теперь наша страна по уровню коррупции находится между Тайванем и Брунеем, опережая Ботсвану, Словению и Польшу, согласно ежегодному отчету организации Transparency International.

Государствами с наименьшим уровнем коррупции стали Новая Зеландия, Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия.

Соединенные Штаты заняли 18 место в рейтинге, Великобритания – 11 и Германия – 12.

Каждый год уровень коррупции в странах определяют 12 независимых исследовательских институтов на основе нескольких десятков параметров.
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