22.02 15:15 MIGnews.com

Израиль одна из самых коррумпированных стран в OECD

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На фоне громких расследований, связанных с коррупцией на государственном уровне, в 2017 году Израиль занял 32-е место в рейтинге коррупции среди 36 стран Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).До этого Израиль находился на 28-м месте списка OECD.Теперь наша страна по уровню коррупции находится между Тайванем и Брунеем, опережая Ботсвану, Словению и Польшу, согласно ежегодному отчету организации Transparency International.Государствами с наименьшим уровнем коррупции стали Новая Зеландия, Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия.Соединенные Штаты заняли 18 место в рейтинге, Великобритания – 11 и Германия – 12.Каждый год уровень коррупции в странах определяют 12 независимых исследовательских институтов на основе нескольких десятков параметров.