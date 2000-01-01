22.02 09:08 MIGnews.com

Гигантский американский корабль плывет на учения в Израиль

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Через две недели в Хайфе пришвартуется большой десантный корабль USS Iwo jima.На борту корабля - 30 боевых самолетов и вертолетов и 2500 морских пехотинцев США.Американские военнослужащие примут участие в совместных с командованием сухопутных сил ЦАХАЛа учениях.Израильские и американские солдаты отработают на полигоне в Цеелим совместную высадку в тылу врага. Высадка будет производиться при помощи вертолетов и ховеркрафтов с Iwo jima. В ходе учений также будут отрабатываться воздушные удары, приемы воздушной разведки и электронной войны.